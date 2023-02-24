"Пекин выбрал дружбу с РФ": в ЕС холодно отреагировали на "мирный план" Китая
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен холодно восприняла "мирный план" Китая, упрекнув Пекин в неограниченной дружбе с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Вы должны рассматривать (китайский "мирный план" - ред) на определенном фоне, и это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе (с Москвой - ред.) прямо перед тем, как началось вторжение России в Украину", - сказала она.
Она отметила, что Европейский союз рассмотрит документ, но с учетом факта дружественных отношений между Китаем и Россией.
Напомним, Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины.
В США уже отреагировали на документ, напомнив, что война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку это "война выбора" российского диктатора Владимира Путина.
Также в Офисе президента Украины отметили, что любой "мирный план", предусматривающий прекращение огня и новую линию разграничения, продолжит оккупацию и российский геноцид на территории Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.