"Пекин выбрал дружбу с РФ": в ЕС холодно отреагировали на "мирный план" Китая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Вы должны рассматривать (китайский "мирный план" - ред) на определенном фоне, и это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе (с Москвой - ред.) прямо перед тем, как началось вторжение России в Украину", - сказала она.

Она отметила, что Европейский союз рассмотрит документ, но с учетом факта дружественных отношений между Китаем и Россией.