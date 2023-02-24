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"Пекин выбрал дружбу с РФ": в ЕС холодно отреагировали на "мирный план" Китая

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Пятница 24 февраля 2023 14:29
"Пекин выбрал дружбу с РФ": в ЕС холодно отреагировали на "мирный план" Китая Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен холодно восприняла "мирный план" Китая, упрекнув Пекин в неограниченной дружбе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Вы должны рассматривать (китайский "мирный план" - ред) на определенном фоне, и это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе (с Москвой - ред.) прямо перед тем, как началось вторжение России в Украину", - сказала она.

Она отметила, что Европейский союз рассмотрит документ, но с учетом факта дружественных отношений между Китаем и Россией.

Напомним, Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины.

В США уже отреагировали на документ, напомнив, что война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку это "война выбора" российского диктатора Владимира Путина.

Также в Офисе президента Украины отметили, что любой "мирный план", предусматривающий прекращение огня и новую линию разграничения, продолжит оккупацию и российский геноцид на территории Украины.

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