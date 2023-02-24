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Китай может начать поставки России дронов-камикадзе, - Der Spiegel

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Китай, Пятница 24 февраля 2023 00:10
Китай может начать поставки России дронов-камикадзе, - Der Spiegel Фото: Китай может начать поставки дронов-камикадзе россиянам (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия ведет переговоры с Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology, китайским производителем беспилотников, по массовому производству дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Согласно источникам, Bingo согласилась изготовить и опробовать 100 прототипов беспилотников ZT-180 перед поставкой их Минобороны России до апреля 2023 года. Военные эксперты считают, что дрон способен нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов.

Существуют предположения, что конструкция беспилотного летательного аппарата может походить на иранский дрон-камикадзе Shaheed 136. Также сообщается, что Bingo планирует предоставить России компоненты и информацию, чтобы РФ могла самостоятельно производить около 100 дронов в месяц.

Напомним, что НАТО заметило признаки того, что Китай, возможно, планирует послать оружие России для помощи в ее войне против Украины.

Китай, в свою очередь, отрицает намерения поставлять вооружение России.

Добавим,США пока не фиксируют передачу Китаем вооружения для нужд России . Однако Пекин еще не снял вопрос о предоставлении летальной помощи с рассмотрения.

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