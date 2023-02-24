Китай обнародовал свой "мирный план" по войне РФ против Украины: там 12 пунктов

Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел КНР .

В предложенном документе 12 пунктов, а именно:

Напомним, советник китайского лидера Ван I на Мюнхенской конференции безопасности анонсировал "мирный план" Китая по Украине, но не раскрыл подробности.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, несмотря на любой предложенный план Украина продолжит бороться за свою свободу.

В свою очередь Соединенные Штаты заявляли, что ожидают обнародования китайского "мирного плана" по Украине.

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