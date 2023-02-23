НАТО заметило признаки того, что Китай планирует послать оружие России, - Столтенберг
НАТО заметило признаки того, что Китай, возможно, планирует отправить оружие России для помощи в ее войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Мы не видели никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это сделать, и это причина, почему Соединенные Штаты и другие союзники очень четко предостерегали от этого", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он отметил, что Китай является членом Совбеза ООН, а война России против Украины является нарушением Устава.
"Основной принцип этой хартии состоит в том, чтобы уважать целостность других наций и не совершать марши и вторжения в другую страну с сотнями тысяч войск, и, конечно, Китай не должен быть частью этого", - сказал генсек.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Соединенные Штаты предупредили Китай о том, что предоставление какой-либо материальной поддержки военным усилиям России будет иметь "очень серьезные последствия".
Китай, в свою очередь, отрицает намерения поставлять вооружение России.
Добавим, США пока не фиксируют передачу Китаем вооружения нуждам России. Однако Пекин еще не снял вопрос о предоставлении летальной помощи с рассмотрения.
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