Могут остановиться на первом пункте. У Байдена отреагировали на "мирный план" Китая

В США отреагировали на так называемый "мирный план" Китая по Украине. В администрации американского президента Джо Байдена напомнили, что война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку это "война выбора" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, передает СNN .

"Ну, моя первая реакция на это заключается в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", - сказал он.

По его мнению, война в Украине "может закончиться завтра", если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска.

"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападал на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", - добавил Салливан.

Как сообщалось, Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны, которую Россия развязала против Украины. В нем 12 пунктов.

Напомним, советник китайского лидера Ван I на Мюнхенской конференции безопасности анонсировал "мирный план" Китая по Украине, но не раскрыл подробности.