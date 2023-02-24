ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай хочет подыгрывать России: Арахамия раскритиковал "мирный план" от Пекина

Новина українською →
Киев, Пятница 24 февраля 2023 10:30
Китай хочет подыгрывать России: Арахамия раскритиковал "мирный план" от Пекина Фото: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Китайский "мирный план" по войне в Украине предлагает неприемлемую позицию. Это дает намек на то, что Пекин хочет подыгрывать Москве в ее предложениях в так называемых "переговоров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии в эфире телемарафона.

"Они, несмотря на то, что заявляют о необходимости уважения к суверенитету каждой страны, нигде не указывают на то, что нужно выводить войска за границы Украины. То есть нет такого пункта вообще", - обратил внимание Арахамия.

По его словам, учитывая еще то, что Китай воздержался от вчера голосования в ГА ООН по украинской формуле мира, это дает конкретный намек на то, что Пекин хочет подыгрывать российской версии так называемых "переговоров".

"То есть (Китай - ред.) хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались пока российские танки будут убивать наших граждан. Это неприемлемая позиция", - заявил Арахамия.

Он отметил, что главный пункт с чего все должно начинаться, - это сначала Россия должна вывести свои войска из Украины за границы 1991 года, "а уже потом мы будем садиться за стол и вести переговоры".

Напомним, что китайские власти представили свой "мирный план" относительно развязанной Россией войны против Украины. Он состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

Добавим, на китайский мирный план уже отреагировали в Соединенных Штатах Америки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Давид Арахамия Перемирие на Донбассе Пекин Война России против Украины
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Год ярости. Как большая война изменила Украину и ничему не научила Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Год ярости. Как большая война изменила Украину и ничему не научила Россию