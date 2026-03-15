Мирные переговоры по Украине "находятся в опасной зоне", - FT

Как рассказали изданию четыре дипломата ЕС, которые участвуют в переговорах с Украиной, конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения.

По словам дипломатов, это выгодно России из-за более высоких цен на нефть, приостановления санкций США и быстрого истощения американских боеприпасов, необходимых Киеву.

Один из представителей Европейского Союза отметил, что переговорный процесс фактически находится в "опасной зоне".

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа", - сказал он.

Проблемы с поставками оружия

Дипломаты также сообщили, что европейских партнеров предупредили о возможных задержках в поставках американского оружия Украине. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны, поскольку Вашингтон сейчас отдает приоритет заказам с Ближнего Востока.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что конкуренция за вооружение между Украиной и странами Ближнего Востока уже ощущается.

"Это проблема, ведь речь идет об одних и тех же ресурсах как для Ближнего Востока, так и для Украины. Очевидно, что сейчас внимание Америки сосредоточено на Ближнем Востоке", - сказала она.

Позиция России

По информации источников издания, российский диктатор Владимир Путин воздерживается от критики президента США Дональда Трампа, вероятно, пытаясь избежать усиления поддержки Украины со стороны Вашингтона.

В то же время, как отмечают дипломаты, во время переговоров Россия не демонстрирует готовности к компромиссам.

Один из участников неофициальных переговоров заявил, что в ближайшее время новых переговоров может не быть.

"Я не думаю, что россияне хотят снова вести переговоры в ближайшее время. Потому что говорить не о чем", - сказал он.

Скепсис в ЕС

В Европейском Союзе все больше сомневаются, что мирные переговоры могут быть успешными без дополнительного давления на Москву.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Белый дом пытался убедить Трампа усилить давление на Россию.

По данным источников, он привез карты и аналитические материалы, чтобы аргументировать необходимость более жесткой позиции.

Однако, как отмечают собеседники издания, президент США не проявил значительного интереса к детальному обсуждению этого вопроса. Также, по их словам, не было признаков готовности Вашингтона усилить давление на Кремль.

Кроме того, американские чиновники на прошлой неделе сообщили европейским партнерам, что новых санкций против российской нефтяной отрасли пока не планируется.

Позиция Украины

В Украине считают, что Россия не демонстрирует серьезной готовности к прекращению войны, поскольку продолжает настаивать на требованиях, которые Киев не может принять.

В то же время украинский чиновник заявил, что Киев пока не делает окончательных выводов относительно влияния ситуации на Ближнем Востоке на переговорный процесс.

"Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация", - отметил он.