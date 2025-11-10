RU

Мир в обмен на ископаемые. Трампу предлагают ценный металл за остановку еще одной войны, - СМИ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Соединенные Штаты могут получить доступ к танталовому месторождению в Демократической Республике Конго. Это произойдет, если американский лидер Дональд Трамп остановит военный конфликт в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Правительства США и центральноафриканской страны могут заключить соглашение об увеличении американских инвестиций в минеральные запасы Конго, включая медь, кобальт и литий.

В этих переговорах фигурирует и тантал, который играет важную роль в высокотехнологичных отраслях, в частности электронике, аэрокосмической промышленности и обороне.

Однако соглашение будет предусматривать вывод из Рубайи повстанцев M23. Они контролируют горнодобывающую промышленность в регионе и поддерживаются соседней Руандой, о чем свидетельствуют данные США и ООН.

Эти шахты эксплуатируются движением M23, которое оккупировало большую часть восточного Конго, с апреля 2024 года.

Богатые залежи тантала

Согласно данным Геологической службы США, Конго и Руанда добыли в 2024 году около 2 500 тонн тантала, что составляет почти 60% мирового производства.

Месторождение в конголезском городе Рубайя богато танталсодержащей колтановой рудой, которая в основном добывается в Конго рудиментарными методами, нередко в опасных условиях "кустарными шахтерами".

Несколько компаний стремились механизировать в Рубайи горнодобывающие работы, однако годы конфликта и нестабильности этому препятствовали. США являются посредниками в мирном соглашении между Конго и Руандой, которое может остановить десятилетия столкновений.

Кроме того, для администрации Трампа партнерство с этими странами в сфере полезных ископаемых позволит ослабить контроль Китая над цепочками поставок материалов. В частности, тех, которые необходимы для обороны и энергетики.

 

Ослабление ограничений Китая и США

Напомним, Китай поставил "на паузу" действие запрета на экспорт в США галлия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и других редкоземельных металлов. Их было запрещено экспортировать с декабря прошлого года.

Отметим, 6 ноября Китай на год приостановил действие ограничений по поставкам товаров двойного назначения 31 компании за США, которые были введены в марте. Это произошло после встречи американского лидера Дональда Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином в Южной Корее.

После этой встречи Трамп принял решение уменьшить пошлины на товары из Китая на 10%, в результате чего уровень американских тарифов составит 47%.

