Мир в обмен на ископаемые. Трампу предлагают ценный металл за остановку еще одной войны, - СМИ

Соединенные Штаты могут получить доступ к танталовому месторождению в Демократической Республике Конго. Это произойдет, если американский лидер Дональд Трамп остановит военный конфликт в этой стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Правительства США и центральноафриканской страны могут заключить соглашение об увеличении американских инвестиций в минеральные запасы Конго, включая медь, кобальт и литий.
В этих переговорах фигурирует и тантал, который играет важную роль в высокотехнологичных отраслях, в частности электронике, аэрокосмической промышленности и обороне.
Однако соглашение будет предусматривать вывод из Рубайи повстанцев M23. Они контролируют горнодобывающую промышленность в регионе и поддерживаются соседней Руандой, о чем свидетельствуют данные США и ООН.
Эти шахты эксплуатируются движением M23, которое оккупировало большую часть восточного Конго, с апреля 2024 года.
Согласно данным Геологической службы США, Конго и Руанда добыли в 2024 году около 2 500 тонн тантала, что составляет почти 60% мирового производства.
Месторождение в конголезском городе Рубайя богато танталсодержащей колтановой рудой, которая в основном добывается в Конго рудиментарными методами, нередко в опасных условиях "кустарными шахтерами".
Несколько компаний стремились механизировать в Рубайи горнодобывающие работы, однако годы конфликта и нестабильности этому препятствовали. США являются посредниками в мирном соглашении между Конго и Руандой, которое может остановить десятилетия столкновений.
Кроме того, для администрации Трампа партнерство с этими странами в сфере полезных ископаемых позволит ослабить контроль Китая над цепочками поставок материалов. В частности, тех, которые необходимы для обороны и энергетики.
Напомним, Китай поставил "на паузу" действие запрета на экспорт в США галлия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и других редкоземельных металлов. Их было запрещено экспортировать с декабря прошлого года.
Отметим, 6 ноября Китай на год приостановил действие ограничений по поставкам товаров двойного назначения 31 компании за США, которые были введены в марте. Это произошло после встречи американского лидера Дональда Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином в Южной Корее.
После этой встречи Трамп принял решение уменьшить пошлины на товары из Китая на 10%, в результате чего уровень американских тарифов составит 47%.