Главная » Новости » В мире

Китай снял запрет на экспорт товаров двойного назначения для "оборонки" США

Среда 05 ноября 2025 15:07
Китай снял запрет на экспорт товаров двойного назначения для "оборонки" США Фото: Китай снял запрет на экспорт товаров двойного назначения для США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Китая на год приостановило действие ограничений, введенных в марте, по поставкам товаров двойного назначения 31 американской компании, преимущественно из оборонной и аэрокосмической сфер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства торговли Китая.

Речь идет об американских корпорациях, которые ранее были внесены Пекином в черный список, запрещавший китайским производителям поставлять им товары двойного назначения, в том числе редкоземельные металлы.

"С целью реализации договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торговых переговоров в Куала-Лумпуре, Китай принял решение с 10 ноября 2025 года временно отменить действие ограничений и мер экспортного контроля в отношении 31 американской организации", - сообщили в Министерстве торговли Китая.

В ведомстве также уточнили, что китайские компании, которые планируют экспортировать товары двойного назначения этим американским фирмам, должны подать соответствующую заявку в Минторговли. После рассмотрения документов экспортерам, которые соответствуют установленным требованиям, будет предоставлено соответствующее разрешение.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении уменьшить пошлины на китайские товары на 10%, в результате чего общий уровень американских тарифов составит 47%, что рассматривают как шаг к частичному смягчению торгового давления между Вашингтоном и Пекином.

Также ранее Китай объявил о приостановлении действия дополнительных 24% таможенных тарифов на американские товары сроком на один год. При этом базовое 10% тарифное ограничение останется в силе.

Соединенные Штаты Америки Китай
