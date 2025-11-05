Китай снял запрет на экспорт товаров двойного назначения для "оборонки" США

Правительство Китая на год приостановило действие ограничений, введенных в марте, по поставкам товаров двойного назначения 31 американской компании, преимущественно из оборонной и аэрокосмической сфер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства торговли Китая.

Речь идет об американских корпорациях, которые ранее были внесены Пекином в черный список, запрещавший китайским производителям поставлять им товары двойного назначения, в том числе редкоземельные металлы.

"С целью реализации договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торговых переговоров в Куала-Лумпуре, Китай принял решение с 10 ноября 2025 года временно отменить действие ограничений и мер экспортного контроля в отношении 31 американской организации", - сообщили в Министерстве торговли Китая.

В ведомстве также уточнили, что китайские компании, которые планируют экспортировать товары двойного назначения этим американским фирмам, должны подать соответствующую заявку в Минторговли. После рассмотрения документов экспортерам, которые соответствуют установленным требованиям, будет предоставлено соответствующее разрешение.