Мир в обмін на копалини. Трампу пропонують цінний метал за зупинку ще однієї війни, - ЗМІ

Уряди США та центральноафриканської країни можуть укласти угоду щодо збільшення американських інвестицій у мінеральні запаси Конго, включно з міддю, кобальтом і літієм.

У цих переговорах фігурує і тантал, який відіграє важливу роль у високотехнологічних галузях, зокрема електроніці, аерокосмічній промисловості та обороні.

Однак угода передбачатиме виведення з Рубайі повстанців M23. Вони контролюють гірничодобувну промисловість у регіоні та підтримуються сусідньою Руандою, про що свідчать дані США та ООН.

Ці шахти експлуатуються рухом M23, який окупував велику частину східного Конго, з квітня 2024 року.

Багаті поклади танталу

Згідно із даними Геологічної служби США, Конго та Руанда видобули у 2024 році близько 2 500 тонн танталу, що становить майже 60% світового виробництва.

Родовище у конголезькому місті Рубайя багате на танталвмісну колтанову руду, яка здебільшого видобувається в Конго рудиментарними методами, нерідко в небезпечних умовах "кустарними шахтарями".

Кілька компаній прагнули механізувати в Рубайі гірничодобувні роботи, проте роки конфлікту та нестабільності цьому перешкоджали. США є посередниками у мирній угоді між Конго та Руандою, яка може зупинити десятиліття сутичок.

Крім того, для адміністрації Трампа партнерство з цими країнами у сфері корисних копалин дозволить послабити контроль Китаю над ланцюгами поставок матеріалів. Зокрема, тих, які необхідні для оборони та енергетики.