Мир в обмін на копалини. Трампу пропонують цінний метал за зупинку ще однієї війни, - ЗМІ

Сполучені Штати можуть отримати доступ до танталового родовища у Демократичній Республіці Конго. Це станеться, якщо американський лідер Дональд Трамп зупинить військовий конфлікт в цій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Уряди США та центральноафриканської країни можуть укласти угоду щодо збільшення американських інвестицій у мінеральні запаси Конго, включно з міддю, кобальтом і літієм.
У цих переговорах фігурує і тантал, який відіграє важливу роль у високотехнологічних галузях, зокрема електроніці, аерокосмічній промисловості та обороні.
Однак угода передбачатиме виведення з Рубайі повстанців M23. Вони контролюють гірничодобувну промисловість у регіоні та підтримуються сусідньою Руандою, про що свідчать дані США та ООН.
Ці шахти експлуатуються рухом M23, який окупував велику частину східного Конго, з квітня 2024 року.
Згідно із даними Геологічної служби США, Конго та Руанда видобули у 2024 році близько 2 500 тонн танталу, що становить майже 60% світового виробництва.
Родовище у конголезькому місті Рубайя багате на танталвмісну колтанову руду, яка здебільшого видобувається в Конго рудиментарними методами, нерідко в небезпечних умовах "кустарними шахтарями".
Кілька компаній прагнули механізувати в Рубайі гірничодобувні роботи, проте роки конфлікту та нестабільності цьому перешкоджали. США є посередниками у мирній угоді між Конго та Руандою, яка може зупинити десятиліття сутичок.
Крім того, для адміністрації Трампа партнерство з цими країнами у сфері корисних копалин дозволить послабити контроль Китаю над ланцюгами поставок матеріалів. Зокрема, тих, які необхідні для оборони та енергетики.
Нагадаємо, Китай поставив "на паузу" дію заборони на експорт до США галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкісноземельних металів. Їх було заборонено експортувати з грудня минулого року.
Зазначимо, 6 листопада Китай на рік призупинив дію обмежень щодо постачання товарів подвійного призначення 31 компанії за США, які було запроваджено у березні. Це сталося після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з його китайським колегою Сі Цзіньпіном в Південній Кореї.
Після цієї зустрічі Трамп ухвалив рішення зменшити мита на товари з Китаю на 10%, в результаті чого рівень американських тарифів становитиме 47%.