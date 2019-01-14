У МОЗ заявили про штурм адмінбудівлі НМУ імені Богомольця

Ілюстративне фото (УНІАН)

У міністерстві зазначили, що таким чином екс-ректор Амосова намагається потрапити до університету

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про штурм адміністративної будівлі НМУ ім. О.О. Богомольця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Прямо зараз Катерина Амосова разом зі своїми прихильниками, що поводяться, як типові тітушки, здійснюють штурм НМУ ім. Богомольця. pic.twitter.com/sUHsgdi2Nv — Уляна Супрун (@usuprun) January 14, 2019

У міністерстві підкреслили, що це спроба колишнього ректора Катерини Амосової потрапити до університету.

"Саме зараз відбувається штурм адміністративної будівлі НМУ ім. О.О. Богомольця. Це спроба екс-ректорки Катерини Амосової та її прихильників потрапити до університету. Така спроба вторгнення є протизаконною", - сказано у повідомленні.

У МОЗ підкреслюють, що Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення керівництвом університету 10 січня 2019 року і наразі не має жодних повноважень.

"Відомча служба разом з Катериною Амосовою відповідно до законодавства України мали звернутись до МОЗ України, а не адміністрації університету, як до органу, який видавав акт про поновлення та звільнення… Державні виконавчі служби зобов’язані повідомляти МОЗ як засновника та власника державного університету про здійснення будь-яких виконавчих проваджень у державному університеті, зокрема, про плани захоплення та блокування університету державними виконавцями. Наразі таких повідомлень до МОЗ не надходило", - вказано у повідомленні міністерства.

Як писало РБК-Україна раніше, МОЗ втретє звільнив Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця. Так, 8 січня 2019 року у зв'язку з невиконанням Амосовою законних вимог Державної аудиторської служби України МОЗ втретє розірвав контракт з нею.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року Окружний адмінсуд Києва призупинив наказ Міністерства охорони здоров'я про звільнення Катерини Амосової і заборонив будь-кому, крім Амосової, обіймати посаду ректора.

Додамо, що в кінці вересня Печерський районний суд Києва відновив Амосову на посаді ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця.