Суд снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета им. Богомольца

Фото: Екатерина Амосова (facebook.com-NMUscience)

В Минздраве заявили, что обжалуют решение суда

Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому приостановил приказ Министерства здравохранения (Минздрава) Украины об увольнении Екатерины Амосовой и запретил кому-либо, кроме Амосовой, занимать должность ректора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Минздрава.

Как отмечается, в Минздраве заявили о намерениях обжаловать решение судаоб остановке приказа об увольнении Амосовой.

"Решение Окружного административного суда. Киева является прямым свидетельством судейского произвола, ведь: суд фактически решил трудовой спор, который не является в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским районным судом г. Киева", - говорится в заявлении Минздрава.

Также в министерстве отмечают, что суд лишил НМУ им. Богомольца органа управления, поскольку запретил Министерству здравоохранения осуществлять управленческие функции.

"Согласно ЗУ “О высшем образовании” Минздрав Украины является основателем, владельцем и распорядителем средств государственного университета НМУ ім. Богомольца. Зато суд решил за владельца, кто может возглавлять университет, и фактически передал управление финансами Екатерине Амосовій. Это может привести к нарушению прав студентов и работников, а также к неэффективному использованию государственных средств, поскольку большая доля финансирования состоит из средств государственного бюджета", - говорится в заявлении.

Также в Минздраве отмечают, что обжалуют решение суда и обратятся в Нацполицию с жалобой на соответствующего судью.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения Украины во второй раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

В сентябре текущего года суд восстановил Амосову в должности ректора НМУ. Также решение суда в Минздраве назвали незаконным и заявили о намерении его обжаловать.