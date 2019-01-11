Минздрав в третий раз уволил Амосову с должности ректора НМУ им. Богомольца

Фото: Екатерина Амосова (facebook.com-NMUscience)

Амосова уволена в связи с невыполнением законных требований Государственной аудиторской службы

Министерство здравоохранения Украины в третий раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что 8 января 2019 года в связи с невыполнением Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины Минздрав в третий раз разорвал контракт с ней.

В частности, это ведомство уволило Амосову из-за неустранения нарушений в финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Государственной аудиторской службы и ее отсутствие на рабочем месте без уважительной причины с 26 декабря по 8 января, что фактически блокировало работу университета.

Напомним, 22 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно которому приостановил приказ Министерства здравоохранения Украины об увольнении Екатерины Амосовой и запретил кому-либо, кроме Амосовой, занимать должность ректора.

Как известно, в марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности НМУ им. А.А. Богомольца за период с 1 октября 2012 по 1 декабря 2015 года. В результате проверки был выявлен ряд грубых нарушений, которые Госфининспекция обязала руководство НМУ устранить. Однако Амосова не выполнила требования в полном объеме. Общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за невыполнения требований Госфининспекции, составляет более 3 млн гривен. Сейчас продолжается досудебное расследование прокуратуры города Киева по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств руководителями администрации НМУ им. А.А. Богомольца.