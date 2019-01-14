В Минздраве заявили о штурме админздания НМУ имени Богомольца

Иллюстративное фото (УНИАН)

В министерстве отметили, что таким образом экс-ректор Амосова пытается попасть в университет

В Министерстве здравоохранения заявили о штурме административного здания НМУ им. А.А. Богомольца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Прямо зараз Катерина Амосова разом зі своїми прихильниками, що поводяться, як типові тітушки, здійснюють штурм НМУ ім. Богомольця. pic.twitter.com/sUHsgdi2Nv — Уляна Супрун (@usuprun) January 14, 2019

В министерстве подчеркнули, что это попытка бывшего ректора Екатерины Амосовой попасть в университет.

"Именно сейчас происходит штурм административного здания НМУ им. А.А. Богомольца. Это попытка экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников попасть в университет. Такая попытка вторжения является противозаконной", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что Амосова была ознакомлена с приказом о своем увольнении руководством университета 10 января 2019 года и сейчас не имеет никаких полномочий.

"Ведомственная служба вместе с Екатериной Амосовой соответствии с законодательством Украины должны были обратиться в Минздрав Украины, а не к администрации университета, как к органу, который выдавал акт о восстановлении и увольнении... Государственные исполнительные службы обязаны сообщать Минздрав как основателя и владельца государственного университета о проведении любых исполнительных производств в государственном университете, в частности, о планах захвата и блокировки университета государственными исполнителями. Сейчас такие сообщения в Минздрав не поступали", - указано в сообщении министерства.

Как писало РБК-Украина ранее, Минздрав в третий раз уволил Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. Так, 8 января 2019 года в связи с невыполнением Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины Минздрав в третий раз разорвал контракт с ней.

Напомним, 22 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева приостановил приказ Министерства здравоохранения об увольнении Екатерины Амосовой и запретил кому-либо, кроме Амосовой, занимать должность ректора.

Добавим, что в конце сентября Печерский районный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора Национального медицинского университета им. А.Богомольца.