ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МОЗ пояснили, коли почнуть діяти обмеження "червоної зони"

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 13:54
У МОЗ пояснили, коли почнуть діяти обмеження "червоної зони" Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів схвалив введення в Україні адаптивного карантину. "Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки почне діяти через 48 годин, після того, як він буде введений в регіоні.

Про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, "червоний рівень" застосовується у разі, якщо впродовж трьох днів у регіоні буде спостерігатися наявність наступних ознак:

  • завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;
  • кількість тестувань на 100 тисяч населення менше 300;
  • кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID більше 60.

"Механізм введення червоного рівня через нашу центральну комісію ТЕБ та НС на території області повинен бути введений протягом 48 годин після того, як він буде введений", - заявив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що в червоній зоні буде заборонено:

  • прийом відвідувачів громадським харчуванням;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота непродовольчих магазинів і ринків;
  • робота закладів культури;
  • проведення масових заходів;
  • спортивні матчі проводяться без глядачів;
  • відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, Миниздрав пропонує послабити карантин в Україні до "жовтої зони".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Максим Степанов Карантин
NEWS
Адаптивний карантин повертається. Шмигаль зробив заяву
Адаптивний карантин повертається. Шмигаль зробив заяву
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами