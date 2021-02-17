У МОЗ пояснили, коли почнуть діяти обмеження "червоної зони"
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Кабінет міністрів схвалив введення в Україні адаптивного карантину. "Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки почне діяти через 48 годин, після того, як він буде введений в регіоні.
Про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, "червоний рівень" застосовується у разі, якщо впродовж трьох днів у регіоні буде спостерігатися наявність наступних ознак:
- завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;
- кількість тестувань на 100 тисяч населення менше 300;
- кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID більше 60.
"Механізм введення червоного рівня через нашу центральну комісію ТЕБ та НС на території області повинен бути введений протягом 48 годин після того, як він буде введений", - заявив Степанов.
Раніше РБК-Україна писало, що в червоній зоні буде заборонено:
- прийом відвідувачів громадським харчуванням;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих магазинів і ринків;
- робота закладів культури;
- проведення масових заходів;
- спортивні матчі проводяться без глядачів;
- відвідування освітніх установ.
Нагадаємо, Миниздрав пропонує послабити карантин в Україні до "жовтої зони".