В Минздраве пояснили, когда начнут действовать ограничения "красной зоны"
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Кабинет министров одобрил введение в Украине адаптивного карантина. "Красный" уровень эпидемиологической опасности начнет действовать спустя 48 часов, после того, как он будет введен в регионе.
Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, "красный уровень" применяется в случае, если на протяжении трех дней в регионе будет наблюдаться наличие следующих признаков:
- загруженность больничных коек более чем 65%;
- количество тестирований на 100 тысяч населения менее 300;
- количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.
"Механизм введения красного уровня через нашу центральную комиссию ТЭБ и ЧС на территории области должен быть введен в течение 48 часов после того, как он будет введен", - заявил Степанов.
Ранее РБК-Украина писало, что в красной зоне будет запрещено:
- прием посетителей общепитом;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- работа заведений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи проводятся без зрителей;
- посещение образовательных учреждений.
Напомним, Миниздрав предлагает ослабить карантин в Украине до "желтой зоны".