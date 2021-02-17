Адаптивний карантин почне діяти 24 лютого. Україну знову ділять на зони

Це означає, що регіони позначаються "зеленим", "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем небезпеки поширення COVID-19, в залежності від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться і обмежувальні заходи.

Карантинне зонування вступить в силу з 24 лютого, а сам карантин в Україні продовжений до 30 квітня.

Згідно з рішенням Кабміну, з 24 лютого по всій країні буде введена "жовта зона" карантину, з такими ж обмеженнями, як і зараз. Разом з тим, передбачено низку послаблень. Зокрема, кафе і ресторанам дозволять працювати до півночі, а футбольні матчі знову будуть проводитися з глядачами.