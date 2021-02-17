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Адаптивний карантин почне діяти 24 лютого. Україну знову ділять на зони

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 13:55
Адаптивний карантин почне діяти 24 лютого. Україну знову ділять на зони Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів України прийняв рішення про повернення адаптивного карантину. В Україну повертаються зони епідеміологічної небезпеки.

Відповідне рішення уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Це означає, що регіони позначаються "зеленим", "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем небезпеки поширення COVID-19, в залежності від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться і обмежувальні заходи.

Карантинне зонування вступить в силу з 24 лютого, а сам карантин в Україні продовжений до 30 квітня.

Згідно з рішенням Кабміну, з 24 лютого по всій країні буде введена "жовта зона" карантину, з такими ж обмеженнями, як і зараз. Разом з тим, передбачено низку послаблень. Зокрема, кафе і ресторанам дозволять працювати до півночі, а футбольні матчі знову будуть проводитися з глядачами.

Разом з тим, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зараз в країні немає жодного регіону, який перебував би в "червоній" зоні.

Раніше Денис Шмигаль говорив, що уряд розглядає можливість повернення адаптивного карантину в країні. Деякі регіони можуть послабити обмеження до "жовтої" або "зеленої" зони.

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