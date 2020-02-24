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Закарпатська ОДА екстренно скликає епідемкомісію через коронавірус

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 20:10
Закарпатська ОДА екстренно скликає епідемкомісію через коронавірус
Фото: коронавірус в Італії (twitter.com/nikmarino9)

Для участі в засіданні тимчасової протиепідемічної комісії запросили медиків, митників та прикордонників

Тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації збереться на екстрену нараду через спалах коронавірусу в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net

Як зазначається, засідання тимчасової протиепідемічної комісії при ОДА відбудеться 25 лютого о 10:00.

Для участі в засіданні тимчасової протиепідемічної комісії запросили медиків, митників та прикордонників.

Під час засідання комісія розгляне питання щодо готовності співробітників КПП на кордоні до виявлення осіб, у яких можна підозрювати коронавірус COVID-2019 та налагодження співпраці між співробітниками контрольно-пропускних пунктів та медичними службами.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від відвідування північних регіонів Італії. Зокрема, в МЗС не рекомендують відвідувати провінції італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження.

Крім того, серед інфікованих у Італії українців немає. Раніше повідомлялося про понад 200 випадків інфікування коронавірусом в Італії.

Додамо, що в результаті поширення коронавіруса в Італії кількість жертв від вірусу зросло до шести осіб.

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