ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус: місцевого жителя Закарпатської області помістили у ізолятор разом з дружиною

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 12:28
Коронавірус: місцевого жителя Закарпатської області помістили у ізолятор разом з дружиною
Ілюстративне фото (УНІАН)

У хворого було взято всі аналізи для перевірки

У Закарпатській обласній державній адміністрації розповіли, що місцевого жителя, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус, помістили до ізолятору разом з дружиною. Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Як повідомляється, у хворого було взято всі аналізи для перевірки. Спочатку чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря, і повідомив, що контактував з китайцями на ринку в Угорщині. Через це було прийнято заходи, при яких чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні.

Наразі спеціалісти уточнюють зв'язки українця з мешканцем Китаю, адже той не міг точно пояснити, коли його роботодавець повернувся з Китаю.

Нагадаємо, вчора тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації збиралась на екстрену нараду. На засіданні прийняли рішення госпіталізувати цього чоловіка в обласну інфекційну лікарню з використанням спецзасобів захисту.

РБК-Україна писало, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна посилює заходи безпеки. Всі пасажири, які будуть прибувати літаками з країн, де раніше підтвердилися випадки зараження, будуть перевірятися в тому ж режимі, в якому перевірялися літаки з азійського напрямку.

В Іраку підтвердили нові випадки коронавіруса Найбагатші люди світу втратили за день 139 млрд доларів через коронавірус
Новини України КоронавірусизоляторЗакарпатська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся