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В Ірані спростували дані про жертви коронавірусу

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 20:36
В Ірані спростували дані про жертви коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/Tabeen6)

Раніше повідомлялося про 50 жертв, зараз влада говорить про 12 летальних випадків

В Ірані підтверджений як мінімум 61 випадок зараження коронавірусом, померли 12 осіб. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ірану Ірадж Харірчі, передає Azattyq.

За його словами, це найбільша кількість смертей за межами Китаю, який є епіцентром спалаху коронавіруса.

Більшість випадків зараження наголошується в місті Кум в 120 кілометрах від Тегерана.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 50 жертв коронавіруса в Ірані. Так, представляючий Кум член парламенту Ахмад Амірабаді Фарахані 24 лютого повідомив про 50 жертв коронавірусу за останні два тижні, відзначаючи повільну реакцію держави у відповідь на спалах.

Представник міністерства охорони здоров'я Харірчі спростував ці дані. На прес-конференції, яку транслюали в ефірі державного телеканалу, Харірчі сказав, що покинув би посаду заступника міністра охорони здоров'я, якщо б названі парламентарієм цифри були близькі до реальності.

На сьогодні відомо, що у зв'язку зі спалахом коронавіруса закриті школи на більшій частині території країни, а сусідні країни перекривають кордону з Іраном.

Зазначимо, за останні кілька днів різко зросла кількість заражених коронавірусом в Італії, Ірані та Південної Кореї. Також китайський вірус виявили в Іраку, Омане.

Також повідомлялося, що за межами Китаю в даний час зареєстровано 2074 випадкуи інфікування коронавірусом COVID-19 в 28 країнах.

У цілому, станом на ранок 24 лютого, зафіксовано 77 тис. 362 випадки зараження COVID-19. З них 2618 випадків були смертельними.

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