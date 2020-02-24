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В Омані зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 16:23
В Омані зафіксували перші випадки зараження коронавірусом
Фото: коронавірус в Омані (timesofoman.com)

В Омані коронавірус виявили у двох громадянок Ірану

В Омані сьогодні, 24 лютого, зафіксували перші випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє місцеве видання OmanTV з посиланням на місцеве Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що в Омані зареєстрували перші два випадки зараження коронавірусом. Видання зазначає, що небезпечний вірус виявили у двох громадянок Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв коронавірусу в Італії стрімко зростає. На даний момент відомо про шістьох померлих. Крім того, у 224 підтвердили зараження на коронавірус. Євросоюз поки не буде закривати кордон у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії.

Сьогодні перший випадок зараження коронавірусом було підтверджено в Іраку. За даними місцевих медиків, зараження виявили у літнього громадянина Ірану, який проживає в південному місті Наджаф. До цього Ірак закрив кордон з Іраном після того, як Тегеран заявив про перший підтверджений випадок коронавірусу у студентки, яка навчається в Наджафі.

Також сьогодні Кувейт, Бахрейн, Афганістан підтвердили перші випадки зараження новим коронавірусом.

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