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В Туреччині екстрено сів літак через підозру на коронавірус у пасажирів

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 13:33
В Туреччині екстрено сів літак через підозру на коронавірус у пасажирів
Фото: літакTurkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Літак компанії Turkish Airlines екстренно сів у Туреччині

Літак компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Тегеран - Стамбул, у вівторок екстрено сів в аеропорту Анкари у зв’язку з підозрою на наявність в пасажирів коронавірусу. Про це повідомляє видання Hurriyet.

На борту літака рейсу ТК879 знаходяться 132 людини, лікарі вимірюють температуру пасажирів і інші показники стану їх здоров'я. Зазначається, що в аеропорту "Есенбога" введені карантинні заходи.

За даними видання, літак був розвернутий на підльоті до Стамбула, пролетівши до того майже 4 години за вказаним рейсом. Це було зроблено після запиту Міністерства охорони здоров’я Туреччини.

Повідомляється, що мінімум у 12 осіб підвищена температура тіла.

Зазначимо, станом на вечір 24 лютого, коронавірусом в Ірані заразилися понад 60 осіб. Ще як мінімум 10 громадян загинули. Більшість випадків зараження сталися в місті Кум в 120 кілометрах від Тегерана.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірус виявили у Кувейті, Бахрейні та Афганістані. Зокрема, Кувейт повідомив про три випадки зараження, Бахрейн - про один.

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