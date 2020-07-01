Київ посилив карантин: що зміниться

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Київ обмежив час роботи ресторанів і кінотеатрів

Столична влада прийняла рішення про посилення карантину в Києві. Обмеження стосуються роботи ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, згідно з постановою уряду, Київ посилив протиепідемічні заходи:

обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) - до 22:00;

обмежене також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - до 22:00.

"Обмеження - вимушені і спрямовані на стримування поширення хвороби. І місто буде виконувати таке рішення уряду", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві зафіксували 101 випадок коронавірусу, що майже вдвічі більше, ніж повідомлялося днем раніше.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, українські курорти можуть закрити на карантин тільки в разі значного зростання числа заражених, якщо медична система не буде справлятися з кількістю хворих.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна