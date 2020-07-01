Ляшко пояснив обмеження часу роботи закладів у Києві

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Обмеження необхідні для контролю за нічними клубами

Обмеження часу роботи кафе, ресторанів та розважальних закладів у Києві пов'язане з роботою нічних клубів. Нічні клуби працюють вночі під виглядом закладів громадського харчування.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Громадського".

Як пояснив Ляшко, обмеження впливають саме на роботу нічних клубів та дискотек, де нереально дотримуватися соціальної дистанції та інших обмежень, які прописані для закладів громадського харчування.

"Тому, обмежуючи час діяльності закладів громадського харчування, ми не дозволяємо таким чином працювати нічним клубам, які могли відкриватися та працювати під маркою закладів громадського харчування", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Києві ввели обмеження на час роботи ресторанів, кінотеатрів та розважальних закладів.

Карантин у Києві посилили після того, як за минулу добу в столиці зафіксували понад 100 нових хворих на коронавірус.

Додамо, що Київ та ще 11 областей країни не готові до послаблення карантину.

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Автор: Дмитро Левицький