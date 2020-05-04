Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 4 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні відсутні серйозні спалахи COVID-19

Боротьба з пандемією коронавірусу триває в Україні та світі. У ряді країн заявляють про контрольовану ситуацію із захворюваністю і готуються до послаблення карантину. МОЗ України констатує відсутність серйозних спалахів інфікування завдяки карантинним обмеженням. Детально про поширення COVID-19 в світі на 4 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

число хворих коронавірусом в Україні досягло 11 913

від ускладнень хвороби померло 288 пацієнтів

кількість тестувань найближчим часом збільшиться до 10 тис. на добу

МОЗ заявляє про готовність до пом'якшення карантину з 11 травня

в світі коронавірусом заразилося майже 3,5 млн осіб

Статистика захворюваності COVID-19 серед українців

Коронавірус був діагностований у 11 913 хворих з початку епідемії в країні. За минулий день число випадків інфікування зросло на 502.

Одужало більше 1,5 тис. українців. Повторне тестування показало відсутність інфекції у 49 пацієнтів за добу (всього вилікувалося 1547 осіб). 288 людей не змогли впоратися з хворобою, в числі померлих 18 медпрацівників.

До апаратів ШВЛ у важкому стані підключені 158 інфікованих. Лікування в медичних закладах проходять 3565 осіб, в т.ч. 149 дітей. На самоізоляції з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходяться 8348 українців.

Найвища динаміка захворюваності зафіксована в Одеській області, де за добу коронавірус підтвердився у 80 осіб. Лідером за кількістю хворих за весь час епідемії в країні залишається Чернівецька область - 1818 випадків.

Боротьба з коронавірусом в Україні

Глава МОЗ Максим Степанов вважає, що українській системі охорони здоров'я вдалося уникнути гіршого сценарію розвитку епідемії коронавірусу. Завдяки введеному карантину в країні немає серйозних спалахів інфекції.

Протягом 17 днів кількість нових хворих не перевищує 600 осіб, і в разі подальшого дотримання обмежень епідемія незабаром піде на спад.

Поточна ситуація з захворюваністю в Україні дозволяє планувати початок послаблення карантину згідно з планом Кабміну. На щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я підтвердив можливість зняття заборон на відвідування парків, роботу магазинів, салонів краси, перукарень з 11 травня за умови дотримання санітарних заходів.

Найближчим часом кількість тестувань на коронавірус буде збільшена до 10 тисяч на добу. За минулі тижні число ПЛР-аналізів в Україні вже зросло в середньому з 700 до 7000 щодоби. Всього з початку року проведено 129 723 досліджень на наявність COVID-19.

Представники малого бізнесу продовжують протестувати проти карантинних обмежень. 3 травня на Майдані пройшла акція протесту #SaveФОП, в якій взяли участь підприємці з різних регіонів України. Демонстранти вимагали дозволити роботу на період карантину, а також виступили за спрощену систему оподаткування для ФОП. Подібна акція відбулася 1 травня у Львові

Одеська область встановила антирекорд, обігнавши Чернівецьку за кількістю нових випадків інфікування на добу. За 3 травня в регіоні коронавірус підтвердився у 80 осіб (загальна кількість хворих досягла 409). В Одеській ОДА пов'язують спалах захворюваності з грубими порушеннями карантину. Зокрема, до санітарних обмежень зневажливо поставилися місцева влада Подольська, де було виявлено 55 хворих за день.

Послаблення карантину в світі

Половина штатів США починає пом'якшення карантинних обмежень. Так, в Техасі дозволили часткове відновлення роботи ресторанам, роздрібним магазинам і торговим центрам. Друга фаза запланована на 18 травня. У той же час інші штати посилюють обмеження - в Каліфорнії заборону на вихід з дому продовжено до 19 травня, а в Нью-Йорку до кінця місяця. Всього в США коронавірусом заразилося понад 1,13 млн осіб, число померлих перевищило 67 тис.

Влада Вірменії анонсувала ослаблення карантину, незважаючи на високу динаміку захворюваності. З 4 травня відкриються деякі магазини, ресторани, салони краси, відновиться виробництво і скасують обмеження на пересування. При цьому освітні заклади, торгові центри залишаться закритими, такеж не працюватиме громадський транспорт. На даний момент у Вірменії коронавірусом заразилося 2386 осіб, з них 35 летальних випадків.

Південній Кореї вдалося скоротити середньодобову захворюваність COVID-19 з більш ніж 900 чоловік в лютому до приблизно 10 на день минулого тижня. Влада заявляє про взяття під контроль ситуації з захворюваністю. Карантинні заходи в країні почнуть послаблювати з 6 травня - відкриються підприємства, будуть дозволені масові заходи.

В Ірані з 4 травня відкриються мечеті в 132 округах за умови дотримання правил соціального дистанціювання. З 16 травня планується відновлення роботи шкіл. Поетапне зняття обмежень в країні почалося з середини квітня. Коронавірусом заразилося 97 тис. іранців, 78 тис. з них вже одужали, 6,2 тис. пацієнтів померли.

Президент Білорусі заявив, що спалах коронавірусу не завадить проведенню параду на честь Дня перемоги. Лукашенко зазначив, що не може скасувати святковий парад, проте попередив організаторів, що "нікого тягти на цей захід не треба". У Білорусі продовжує зростати кількість хворих. За добу виявлено 877 нових випадків, а загальне число інфікованих досягло 16705 (99 осіб померло від ускладнень COVID-19).

На тлі ослаблення карантину в Австралії збільшилася кількість хворих. Так, в штаті Вікторія за день заразилося 13 осіб, при цьому більшість з них інфіковані при скупченні людей на одному з підприємств Мельбурна. А в Новому Південному Уельсі зафіксували спалах хвороби в установі по догляду за людьми похилого віку.

Новий антирекорд по захворюваності зафіксований в Росії - за добу заразилося 10 633 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 134 687, з них 1 280 померли. Карантинний режим продовжений в країні до 11 травня.

Значне зниження летальних випадків спостерігається в країнах, які увійшли до топ-5 по захворюваності COVID-19. У Франції за добу померло 166 осіб, що є найменшим показником за 5 тижнів. В Іспанії показник смертності досяг мінімуму з березня - 164 пацієнти померли за день від ускладнень коронавірусу.