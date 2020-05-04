Карантин в Україні пом'якшать з 11 травня: що відкриється

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З наступного понеділка відкриються непродовольчі магазини, кав'ярні, парки і перукарні

В Україні через тиждень, 11 травня, розпочнеться перший етап пом'якшення карантину, введеного у зв'язку з пандемією коронавірусу. РБК-Україна підготувало список об'єктів, які будуть відкриті з наступного понеділка.

Згідно з планом уряду, з 11 травня планують відкрити наступні об'єкти з дотриманням карантинних заходів:

парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони (крім дитячих майданчиків);

частина об'єктів індустрії краси (перукарні, салони краси);

тренування в командних видах спорту;

оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

кав'ярні (обслуговування на винос);

автомийки, веломагазини, велопрокат;

запрацюють нотаріуси, адвокати, аудитори

На другому етапі в Україні планують дозволити побутове обслуговування населення, роботу закладів громадського харчування (обслуговування на винос), фітнес-центрів, готелів, а також відновиться навчання випускних класів у школах та проведення спортивних змагань без глядачів.

Далі відновляться пасажирські перевезення в межах області, відкриються ТРЦ, заклади громадського харчування з відвідувачами. На четвертому етапі відновлять роботу громадського транспорту і метро. За умови припинення внутрішньої передачі вірусу обмеження будуть повністю скасовані.

У Києві презентували свій план пом'якшення карантину. Так, у столиці на першому етапі, який почнеться 12 травня, відкриють продовольчі магазини, перукарні та салони краси, кафе (на винос), парки і сквери (для груп не більше двох осіб), автокинотеатры. Також буде дозволена робота тимчасових споруд із забороною споживання їжі та напоїв на місці, невеликих виробництв непродовольчих товарів та адвокатські та нотаріальні бюро.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на даний момент ситуація в країні дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня. До цього в уряді заявили, що знімати обмеження почнуть у разі, якщо 10 днів поспіль число нових випадків коронавіруса не буде перевищувати 5%.

Відзначимо, 4 травня Міністерство охорони здоров'я зафіксували зниження кількості нових випадків коронавірусу в Україні. Так, за 3 травня було підтверджено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж 2 травня. Загальна кількість інфікованих зросла до 12 331.