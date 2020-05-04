ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін дозволить відкрити літні майданчики кафе і ресторанів

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 13:04
Кабмін дозволить відкрити літні майданчики кафе і ресторанів
Фото: нарада у Зеленського (president.gov.ua)

Заклади громадського харчування зможуть закривати з урахуванням ситуації на місцях

Кабінет міністрів в рамках ослаблення карантину в Україні дозволить відкрити літні майданчики закладів громадського харчування. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради з представниками Кабінету міністрів.

Зокрема, на нараді у президента Володимира Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми відкриття об'єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торгово-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

"Розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, проте місцева влада може обмежувати їх роботу та закривати, враховуючи ситуацію, яка склалася в місті та регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів збирається на позачергове засідання з питання ослаблення карантину. Очікується, що буде представлено повний список об'єктів, які зможуть відкритися на першому етапі.

Передбачається, що в першу чергу відкриються парки, салони краси, запрацюють кафе на винос і магазини непродовольчих товарів.

Російські агітатори активізували заклики до порушення карантину в Україні, - СБУ
Новини України Кабінет Міністрів Україникафекарантинресторан
News
On Top