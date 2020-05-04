Кабмін дозволить відкрити літні майданчики кафе і ресторанів

Фото: нарада у Зеленського (president.gov.ua)

Заклади громадського харчування зможуть закривати з урахуванням ситуації на місцях

Кабінет міністрів в рамках ослаблення карантину в Україні дозволить відкрити літні майданчики закладів громадського харчування. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради з представниками Кабінету міністрів.

Зокрема, на нараді у президента Володимира Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми відкриття об'єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торгово-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

"Розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, проте місцева влада може обмежувати їх роботу та закривати, враховуючи ситуацію, яка склалася в місті та регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів збирається на позачергове засідання з питання ослаблення карантину. Очікується, що буде представлено повний список об'єктів, які зможуть відкритися на першому етапі.

Передбачається, що в першу чергу відкриються парки, салони краси, запрацюють кафе на винос і магазини непродовольчих товарів.

