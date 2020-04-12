ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус стане сезонним захворюванням, - головний санлікар

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 12:33
Коронавірус стане сезонним захворюванням, - головний санлікар
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Головний санлікар прогнозує новий спалах COVID-19 у жовтні

Коронавірус в Україні стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зокрема, Ляшко не впевнений, що після виходу з карантину на українців відразу чекає друга хвиля коронавірусу, однак до жовтня всі країни вже будуть "підготовлені зовсім інакше".

"Чому я кажу про жовтень - на мою особисту думку, коронавірусна хвороба все ж стане сезонним захворюванням і буде повертатися циклічно", - зазначив він.

Головний санлікар додав, що медики і вчені будуть спостерігати за мутаціями COVID-19.

"Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього вірусу, і мутації не будуть викликати хворобу - це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде приводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що показник захворюваності на коронавірус в Україні становить 6%.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зниження захворюваності очікується після Великодня.

У Чернівецькій області померла ще одна пацієнтка з підозрою на коронавірус Опублікована карта поширення COVID-19 у Києві
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусЕпідемія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся