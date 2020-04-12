ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні число хворих на коронавірус зросло до 2777

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 09:38
В Україні число хворих на коронавірус зросло до 2777
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу зафіксовано 266 нових випадків

В Україні кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 зросла до 2777 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальних, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

Зараз коронавірус виявлено:

  • Вінницька обл. - 174 випадки (8 одужали);
  • Волинська обл. - 71 випадок (2 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 58 випадків (5 одужали);
  • Донецька обл. - 11 випадків (1 одужав);
  • Житомирська обл. - 74 випадки;
  • Закарпатська обл. - 82 випадки (3 одужали);
  • Запорізька обл. - 83 випадки (10 одужали);
  • Івано-Франківська область - 291 випадок (12 одужали);
  • м. Київ - 416 випадків;
  • Київська обл. - 159 випадків (9 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 118 випадків;
  • Львівська обл. - 111 випадків (6 одужали);
  • Луганська обл. - 3 випадки;
  • Миколаївська обл. - 2 випадки;
  • Одеська обл. - 63 випадки;
  • Полтавська обл. - 25 випадків;
  • Рівненська обл. - 119 випадків (3 одужали);
  • Сумська обл. - 73 випадки (2 одужали);
  • Тернопільська обл. - 243 випадки (3 одужали);
  • Харківська обл. - 11 випадків;
  • Херсонська обл. - 31 випадок;
  • Хмельницька обл. - 19 випадків (3 одужали);
  • Черкаська обл. - 99 випадків (1 одужав);
  • Чернівецька обл. - 432 випадки (21 одужав);
  • Чернігівська обл. - 9 випадків.

Наголошується, що на амбулаторному лікуванні 1 504 пацієнти. Всього госпіталізовано 1 100 осіб, з них 48 дітей.

Серед померлих переважають особи у віці від 50-ти років (85,5%).

Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом у світі станом на ранок 12 квітня складає 1 777 517 осіб.

Раніше перші два випадки зараження підтвердили в Миколаївській області. Таким чином, коронавірус поширився на всі регіони України.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 12 квітня У США вперше в історії ввели режим стихійного лиха відразу в 50 штатах
Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся