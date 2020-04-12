Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 12 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість видужавших в Україні перевищила кількість померлих

Число інфікованих коронавірусом в Україні продовжує зростати. За минулу добу воно збільшилося до 2511 випадків захворювання. При цьому 45 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Кількість летальних випадків зросла до 73 осіб, з яких 32 чоловіки та 41 жінка. За даними МОЗ, на сьогодні кількість видужали перевищила кількість померлих від COVID-19 і склало 79 осіб. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 12 квітня

Чернівецька область - 409 інфікованих. Область знову лідирує за кількістю інфікованих в країні. Серед тих, що заразилися в регіоні 5 священиків, які контактували з великим числом парафіян. 3 березня в регіоні було підтверджено перше зараження COVID-19, яке також стало першим у всій Україні.

Київ - 396 інфікованих. За повідомленням мера столиці, найбільше число хворих спостерігається у Печерському, Дарницькому та Солом'янському районах. На вихідних посилено патрулювання в парках та інших громадських місцях Києва. Перший випадок інфікування COVID-19 був зафіксований 16 березня.

Івано-Франківська область - 274 інфікованих. На сьогодні на Прикарпатті – це регіон з найвищою смертністю від коронавіруса в Україні. Тут зафіксовано 17 летальних випадків. В основному, це люди у віці 55-60 років. Перший випадок зараження COVID-19 підтвердився 19 березня.

Тернопільська область - 208 інфікованих. У Збаразькому районі на Тернопільщині інфікування COVID-19 було виявлено у священика, який контактував з більшим числом людей. Перше інфікування коронавірусом в регіоні підтвердилося 20 березня.

Вінницька область -151 інфікований. За повідомленням ОДА, 2-річна дитина з Вінниччини, який перебував у важкому стані, сьогодні одужав від коронавіруса. Вперше інфікування COVID-19 в області було підтверджено 25 березня.

Київська область - 149 інфікованих. За даними ОДА, в області підтверджена 155 випадків зараження, з яких 48 чоловік перебуває на лікуванні в лікарнях, а в самоізоляції – 107 інфікованих. Серед хворих – 11 дітей. Вперше зараження коронавірусом в області було підтверджено 17 березня.

Кіровоградська область - 106 інфікованих. Майже половину інфікованих COVID-19 в області складають медики. За останню добу зафіксовано шоста смерть від коронавіруса – у Кропивницького помер 71-річний чоловік. Вперше COVID-19 в регіоні був підтверджений 29 березня.

Рівненська область - 103 інфікованих. У Рівненській області коронавірусом захворів голова Сарненської РДА Олександр Кохан. Він знаходиться на самоізоляції. Перші 9 випадків зараження в області були підтверджені 27 березня також у Сарненському районі.

Львівська область - 96 інфікованих. За повідомленням ОДА, у Львові підтвердили коронавірус у померлого раніше чоловіки. Його госпіталізували з хронічною пневмонією і супутніми хворобами, у тому числі цукровий діабет. Перше зараження в області було отримано 20 березня.

Черкаська область - 93 інфікованих. За повідомленням ОДА, сьогодні в Черкаської інфекційної лікарні від коронавіруса помер 73-річний чоловік, якого госпіталізували 6 квітня у важкому стані. Перший випадок захворювання на Черкащині був зафіксований 22 березня.

Житомирська область - 74 інфікованих. На Житомирщині, за повідомленням РДА, коронавірус знайшли у 7-місячної дитини в місті Коростишів, а також у членів родини і двох лікарів, які з ними контактували. Перше підтвердження захворювання в регіоні було отримано 12 березня.

Сумська область - 69 інфікованих. За останню добу на Сумщині виявлено 6 нових випадків коронавіруса. При цьому за кількістю інфікованих лідирує Конотопський район. Перший випадок зараження в регіоні було зафіксовано 25 березня.

Запорізька область - 64 інфікованих. Захворювання COVID-19 зареєстровано в Токмацькому районі у 54-річної жительки. Також коронавірус виявлений у трьох жителів Енергодара, двоє з яких – діти. Перші випадки зараження в області були підтверджені 25 березня.

Закарпатська область - 60 інфікованих. Сьогодні повідомляється про сьомому випадку зараження в Іршавському районі. Хворий знаходиться на лікуванні в інфекційному відділенні районної лікарні у стані середнього ступеня тяжкості. Вперше інфікування в області отримало підтвердження 26 березня.

Дніпропетровська область - 55 інфікованих. У Кривому Розі ізолювали більше 100 людина після контакту з інфікованою, серед яких – лікарі і пацієнти того медустанови, де вона лікувалася. Перше зараження в області зафіксовано 19 березня.

Волинська область - 52 інфікованих. За інформацією голови Нововолинська, 11 квітня в районі зафіксовано смерть від коронавіруса. Також повідомляється про п'ятьох людей, що заразилися від цього пацієнта. Вперше COVID-19 був знайдений в регіоні 25 березня.

Одеська область - 51 інфікований. За повідомленням одеського мера, в області 11 квітня інфікування коронавірусом підтверджено у двох дітей з Ізмаїла, які перебувають в ізоляції. Вперше COVID-19 в регіоні був підтверджений 24 березня.

Херсонська область - 28 інфікованих. За повідомленням місцевої ОДА, за останню добу тут виявлено один інфікований – це 35-річний житель Олешковского району. У Херсонській області на вихідні місто Олешки і село Малі Копаны закриті на тотальний карантин. Перше зараження в регіоні було підтверджено 25 березня.

Полтавська область - 24 інфікованих. За останню добу на Полтавщині 4 нових випадки зараження – всі вони виявлені в Миргороді. Вперше коронавірус був зафіксований в області 27 березня.

Хмельницька область - 18 інфікованих. Обласний штаб з ліквідації НС інформує про те, що станом на 11 квітня в області підтверджено COVID-19 у 19 осіб, у тому числі у двох дітей і трьох медпрацівників. Перший випадок появи коронавіруса зафіксовано 27 березня. Також повідомляється про двох летальних випадках.

Донецька область - 11 інфікованих. Сьогодні повідомляється про п'яти випадках одужання в Маріуполі і Білозерської. Перший випадок інфікування в регіоні було зафіксовано 18 березня.

Чернігівська область - 9 інфікованих. За останню добу тут не виявлено жодного нового випадку коронавіруса. Перше підтвердження зараження COVID-19 було зафіксовано 26 березня.

Харківська область - 8 інфікований. За повідомленням в. о. головного санлікаря, в Харківській області будуть проводитися тести на коронавірус всім хворим пневмонією, у тому числі – негоспітальної. Перший випадок COVID-19 в регіоні був підтверджений 28 березня.

Луганська область - 3 інфікованих. Число інфікованих у регіоні на сьогоднішній день не змінилося. Підтвердження першого інфікування COVID-19 було отримано 25 березня.

Миколаївська область – офіційних інфікованих немає. За повідомленням головного санітарного лікаря України, 11 квітня в області зафіксовано перші два випадки COVID-19. Хворі – громадяни, які повернулися з Польщі. Таким чином, в країні не залишилося областей, де немає хворих коронавірусом.