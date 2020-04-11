Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Тепер в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом

Перші два випадки COVID-19 зафіксовані в Миколаївській області. Про це на брифінгу в суботу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Таким чином в Україні не залишилося областей, де немає інфікованих коронавірусом

"Надійшла оперативна інформація, що у нас немає жодної області, де зафіксовано жодного випадку коронавірусної хвороби. Сьогодні перші 2 випадки зафіксовано у Миколаївському районі", - заявив Ляшко.

За його словами, захворіли громадяни, які повернулися з Польщі.

"Вони не увійшли в статистику в попередню добу. Але тільки що повідомили, що випадки є. Тому й Миколаївська область увійшла в число областей, де виявлено коронавірус. Тому не рекомендую всім їхати в Миколаївську область, щоб святкувати Пасху. Всім рекомендую залишатися вдома, святкувати онлайн і у вузькому колі ", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за добу число інфікованих коронавірусом зросло на понад 300 осіб. За даними на 11 квітня, в країні зафіксовано 2511 випадків COVID-19.

Зазначимо, з початку епідемії коронавірусом заразилися 334 українських медиків.

Раніше Ляшко стверджував, що Україна може обійти пік захворюваності коронавірусом, який раніше прогнозували на 14-15 квітня.