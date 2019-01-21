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Мін'юст назвав умови участі Симоненка у виборах

Новини » Вибори 2019    21.01.2019 - 15:45
Мін'юст назвав умови участі Симоненка у виборах
Фото: Петро Симоненко (УНІАН)

Павло Петренко зазначив, що КПУ не може висунути Симоненка кандидатом на вибори

Лідер Комуністичної партії України (КПУ) Петро Симоненко може виставити свою кандидатуру на вибори президента 31 березня 2019 року тільки як самовисуванець. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Комуністична партія України не має права висувати кандидатів на пост президента.

"Згідно із законом про декомунізацію ... серед форм заборони діяльності Комуністичної партії є також заборона на участь у виборчому процесі. Це норма прямої дії", - зазначив Петренко.

Він також додав, що Симоненко може балотуватися тільки як самовисуванець. Відзначимо, 3 січня КПУ оголосила, що її перший секретар Петро Симоненко візьме участь у виборах.

Нагадаємо, в грудні РБК-Україна повідомляло, що, за даними опитування, рейтинг Симоненка становить усього 0,4%.

Навесні 2018 року у Симоненка провели обшуки по справі про державну зраду. В ході обшуків вилучили агітаційні матеріали, спрямовані на захоплення державної влади, а також пістолет з глушником і патрони.

 

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