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Минюст назвал условия участия Симоненко в выборах

Новости » Выборы 2019    21.01.2019 - 15:45
Минюст назвал условия участия Симоненко в выборах
Фото: Петр Симоненко (УНИАН)

Павел Петренко отметил, что КПУ не может выдвинуть Симоненко кандидатом на выборы

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко может выставить свою кандидатуру на выборы президента 31 марта 2019 года только как самовыдвиженец. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Коммунистическая партия Украины не имеет права выдвигать кандидатов на пост президента.

"Согласно закону о декоммунизации … среди форм запрета деятельности Коммунистической партии есть также запрет участия в избирательном процессе. Это норма прямого действия", - отметил Петренко.

Он также добавил, что Симоненко может баллотироваться только как самовыдвиженец. Отметим, 3 января КПУ объявила, что ее первый секретарь Петр Симоненко примет участие в выборах.

Напомним, в декабре РБК-Украина писало, что, по данным опроса, рейтинг Симоненко составляет всего 0,4%.

Весной 2018 года у Симоненко провели обыски по делу о государственной измене. В ходе обысков изъяли агитационные материалы, направленные на захват государственной власти, а также пистолет с глушителем и патроны.

 

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