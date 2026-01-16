Минветеранов проверяет, были ли фейковые бронирования работников военного мемориала

Что именно рассказала министр по делам ветеранов

Отвечая на вопрос народного депутата Дмитрия Черного (от фракции "Слуга народа") насчет возможных злоупотреблений с бронированием от мобилизации в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище" (ГУ "НВМК"), Калмыкова сообщила: "Мы начали служебное расследование".

"Для того, чтобы выявить, если есть, такие факты - несоблюдение законодательства в сфере бронирования во время мобилизации и военного положения", - объяснила руководительница министерства.

Несколько позже, отвечая на подобный вопрос народного депутата Владимира Вятровича (от фракции "Европейская Солидарность"), Калмыкова, прежде всего поблагодарила народного избранника за его "позицию" насчет НВМК.

"Вы, действительно, уделяли и уделяете много внимания и тому, как происходило строительство, и тому, как сейчас уже происходят захоронения", - добавила министр.

Она отметила, что на НВМК "постоянно продолжаются захоронения и неизвестных защитников, и известных защитников, и колумбарное захоронение".

Наталья Калмыкова в Верховной Раде (кадр из видео: youtube.com/@RadaTVchannel)

"Касательно наших юридических отношений с ГУ "НВМК", как министерства, то, действительно, трудоустройство и бронирование сотрудников ГУ "НВМК" осуществляется директором, дирекцией госучреждения", - рассказала министр по делам ветеранов.

Калмыкова напомнила также, что министерство инициировало служебное расследование "по фактам работы, собственно, руководства ГУ "НВМК".

"По результатам расследования будем применять соответствующие меры", - подытожила представительница правительства.

О каком возможном нарушении в НВМК идет речь

12 января 2026 года народный депутат Ярослав Железняк (от фракции "Голос") обнародовал на своем YouTube-канале "Железный нардеп" информацию, будто политтехнолог, основатель и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров:

является сотрудником ГУ "НВМК" с 31 июля 2025 года;

забронирован там от мобилизации.

Такую ситуацию нардеп назвал примером "фейкового бронирования" для приближенных к власти лиц (что дискредитирует саму идею мемориального кладбища, где должны покоиться герои).

После этого Верховная Рада вызвала (со второй попытки) министра по делам ветеранов Наталью Калмыкову - для доклада по вопросам возможных нарушений правил бронирования от мобилизации в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище".

То есть речь идет о незаконном предоставлении такого статуса отдельным работникам государственного учреждения.