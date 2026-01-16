Мінветеранів перевіряє, чи були фейкові бронювання працівників військового меморіалу

Що саме розповіла міністр у справах ветеранів

Відповідаючи на запитання народного депутата Дмитра Чорного (від фракції "Слуга народу") щодо можливих зловживань із бронюванням від мобілізації в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (ДУ "НВМК"), Калмикова повідомила: "Ми розпочали службове розслідування".

"Для того, щоб виявити, якщо є, такі факти - недотримання законодавства в сфері бронювання під час мобілізації та воєнного стану", - пояснила очільниця міністерства.

Дещо пізніше, відповідаючи на дотичне запитання народного депутата Володимира В'ятровича (від фракції "Європейська Солідарність"), Калмикова, перш за все подякувала народному обранцю за його "позицію" щодо НВМК.

"Ви, дійсно, приділяли та приділяєте багато уваги і тому, як відбувалось будівництво, і тому, як зараз вже відбуваються поховання", - додала міністр.

Вона зауважила, що на НВМК "постійно тривають поховання і невідомих захисників, і відомих захисників, і колумбарне поховання".

Наталія Калмикова у Верховній Раді (кадр із відео: youtube.com/@RadaTVchannel)

"Відносно наших юридичних стосунків з ДУ "НВМК", як міністерства, то, дійсно, працевлаштування і бронювання співробітників ДУ "НВМК" здійснюється директором, дирекцією держустанови", - розповіла міністр у справах ветеранів.

Калмикова нагадала також, що міністерство ініціювало службове розслідування "щодо фактів роботи, власне, керівництва ДУ "НВМК".

"За результатами розслідування будемо застосовувати відповідні заходи", - підсумувала представниця уряду.

Про яке можливе порушення у НВМК йдеться

12 січня 2026 року народний депутат Ярослав Железняк (від фракції "Голос") оприлюднив на своєму YouTube-каналі "Залізний нардеп" інформацію, буцімто політтехнолог, засновник і ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров:

є співробітником ДУ "НВМК" з 31 липня 2025 року;

заброньований там від мобілізації.

Таку ситуацію нардеп назвав прикладом "фейкового бронювання" для наближених до влади осіб (що дискредитує саму ідею меморіального кладовища, де мають спочивати герої).

Після цього Верховна Рада викликала (з другої спроби) міністра у справах ветеранів Наталю Калмикову - для доповіді з питань можливих порушень правил бронювання від мобілізації в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище".

Тобто йдеться про незаконне надання такого статусу окремим працівникам державної установи.