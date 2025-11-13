ua en ru
Минус ночью и мокрый снег: чего ждать от погоды в Украине завтра и когда возможно похолодание

Четверг 13 ноября 2025 12:48
Минус ночью и мокрый снег: чего ждать от погоды в Украине завтра и когда возможно похолодание Погода в Украине в ближайшие дни может меняться (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - пятницы, 14 ноября - погода в Украине ожидается достаточно теплая. Однако позже, согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, возможно похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно информации эксперта, завтра "на всех украинских метеорологических сценах":

  • повышенное атмосферное давление;
  • облачно с прояснениями;
  • без существенных осадков.

При этом будет, по словам Диденко, "достаточно тепло".

Температура воздуха в течение дня пятницы ожидается:

  • +10+14 градусов по Цельсию (самая высокая) - в западных областях;
  • +7+12 градусов по Цельсию - на остальной территории Украины.

"Внимательно. Будет в пятницу порывистым юго-западный ветер, временами до 7-14 метров в секунду. Закутывайтесь плотнее и не задерживайтесь под окнами многоэтажек", - подчеркнула синоптик.

Погода в Киеве в течение 14 ноября ожидается без осадков. Вероятен порывистый ветер.

Днем - около 10 градусов выше нуля.

"Ноябрь добросовестно придерживается атмосферных законов", - отметила специалист.

Что может быть с погодой в Украине позже

По словам Диденко, "середина ноября уже не хочет особо с нами цацкаться и собирается самоутвердиться наконец".

Она объяснила такое утверждение тем, что в течение ближайших дней и в начале следующей недели погода в Украине может меняться и принести в конце концов похолодание:

  • в пятницу (14 ноября) и субботу (15 ноября) - может быть потепление;
  • в воскресенье (16 ноября) - может быть похолодание;
  • в понедельник (17 ноября) - может быть очередное потепление;
  • со вторника (18 ноября) - может быть "существенное похолодание".

"До небольших "минусов" ночью, а днем до +2+6 градусов", - уточнила синоптик.

Кроме того, 19 ноября, согласно предварительному прогнозу, есть вероятность мокрого снега:

  • на западе;
  • на севере;
  • в центре Украины.

В то же время Диденко подчеркнула, что такой прогноз - ориентировочный.

"Дорогие кликбейтеры и кликбейтерши, не спешите разгонять волну страшных заголовков, мы и так едва приходим в себя каждый день от "интересных" новостей. В ноябре снег мог бы уже быть давно, это и так он к нам снисходителен", - подытожила эксперт.

Минус ночью и мокрый снег: чего ждать от погоды в Украине завтра и когда возможно похолоданиеПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

Тем временем синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала, стоит ли ждать существенного снега в Украине во время грядущего похолодания.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

