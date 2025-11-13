Мінус уночі й мокрий сніг: чого чекати від погоди в Україні завтра і коли можливе похолодання
Впродовж завтрашнього дня - п'ятниці, 14 листопада - погода в Україні очікується досить тепла. Проте пізніше, згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, можливе похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Чого чекати від погоди в Україні завтра
Згідно з інформацією експерта, завтра "на всіх українських метеорологічних сценах":
- підвищений атмосферний тиск;
- хмарно з проясненнями;
- без істотних опадів.
При цьому буде, за словами Діденко, "досить тепло".
Температура повітря впродовж дня п'ятниці очікується:
- +10+14 градусів за Цельсієм (найвища) - у західних областях;
- +7+12 градусів за Цельсієм - на решті території України.
"Уважно. Буде у п'ятницю рвучким південно-західний вітер, часом до 7-14 метрів за секунду. Закутуйтесь щільніше і не затримуйтеся під вікнами багатоповерхівок", - наголосила синоптик.
Погода в Києві впродовж 14 листопада очікується без опадів. Ймовірний поривчатий вітер.
Вдень - близько 10 градусів вище нуля.
"Листопад сумлінно притримується атмосферних законів", - зауважила фахівець.
Що може бути з погодою в Україні пізніше
За словами Діденко, "середина листопада вже не хоче особливо з нами цяцькатися і збирається самоствердитися нарешті".
Вона пояснила таке твердження тим, що впродовж найближчих днів і на початку наступного тижня погода в Україні може змінюватись і принести зрештою похолодання:
- у п'ятницю (14 листопада) й суботу (15 листопада) - може бути потепління;
- у неділю (16 листопада) - може бути похолодання;
- у понеділок (17 листопада) - може бути чергове потепління;
- з вівторка (18 листопада) - може бути "істотне похолодання".
"До невеликих "мінусів" вночі, а вдень до +2+6 градусів", - уточнила синоптик.
Крім того, 19 листопада, згідно з попереднім прогнозом, є ймовірність мокрого снігу:
- на заході;
- на півночі;
- у центрі України.
Водночас Діденко наголосила, що такий прогноз - орієнтовний.
"Дорогі клікбейтери та клікбейтерині, не поспішайте розганяти хвилю страшних заголовків, ми й так ледь оговтуємося щодня від "цікавих" новин. У листопаді сніг міг би вже бути давно, це й так він до нас поблажливий", - підсумувала експерт.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
