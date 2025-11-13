ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Мінус уночі й мокрий сніг: чого чекати від погоди в Україні завтра і коли можливе похолодання

Четвер 13 листопада 2025 12:48
UA EN RU
Мінус уночі й мокрий сніг: чого чекати від погоди в Україні завтра і коли можливе похолодання Погода в Україні найближчими днями може змінюватись (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - п'ятниці, 14 листопада - погода в Україні очікується досить тепла. Проте пізніше, згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, можливе похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, завтра "на всіх українських метеорологічних сценах":

  • підвищений атмосферний тиск;
  • хмарно з проясненнями;
  • без істотних опадів.

При цьому буде, за словами Діденко, "досить тепло".

Температура повітря впродовж дня п'ятниці очікується:

  • +10+14 градусів за Цельсієм (найвища) - у західних областях;
  • +7+12 градусів за Цельсієм - на решті території України.

"Уважно. Буде у п'ятницю рвучким південно-західний вітер, часом до 7-14 метрів за секунду. Закутуйтесь щільніше і не затримуйтеся під вікнами багатоповерхівок", - наголосила синоптик.

Погода в Києві впродовж 14 листопада очікується без опадів. Ймовірний поривчатий вітер.

Вдень - близько 10 градусів вище нуля.

"Листопад сумлінно притримується атмосферних законів", - зауважила фахівець.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

За словами Діденко, "середина листопада вже не хоче особливо з нами цяцькатися і збирається самоствердитися нарешті".

Вона пояснила таке твердження тим, що впродовж найближчих днів і на початку наступного тижня погода в Україні може змінюватись і принести зрештою похолодання:

  • у п'ятницю (14 листопада) й суботу (15 листопада) - може бути потепління;
  • у неділю (16 листопада) - може бути похолодання;
  • у понеділок (17 листопада) - може бути чергове потепління;
  • з вівторка (18 листопада) - може бути "істотне похолодання".

"До невеликих "мінусів" вночі, а вдень до +2+6 градусів", - уточнила синоптик.

Крім того, 19 листопада, згідно з попереднім прогнозом, є ймовірність мокрого снігу:

  • на заході;
  • на півночі;
  • у центрі України.

Водночас Діденко наголосила, що такий прогноз - орієнтовний.

"Дорогі клікбейтери та клікбейтерині, не поспішайте розганяти хвилю страшних заголовків, ми й так ледь оговтуємося щодня від "цікавих" новин. У листопаді сніг міг би вже бути давно, це й так він до нас поблажливий", - підсумувала експерт.

Мінус уночі й мокрий сніг: чого чекати від погоди в Україні завтра і коли можливе похолоданняПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла, чи варто чекати суттєвого снігу в Україні під час прийдешнього похолодання.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на тиждень Погода на день Метеоролог Осінь
Новини
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе