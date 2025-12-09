ua en ru
Минус тысяча солдат в сутки: Сырский рассказал о "достижениях" РФ на фронте

Украина, Вторник 09 декабря 2025 22:10
Минус тысяча солдат в сутки: Сырский рассказал о "достижениях" РФ на фронте Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Валерий Ульяненко, Ростислав Шаправский

Ежедневно Россия теряет на войне тысячу солдат. При этом темпы продвижения оккупантов составляют лишь 1,5-4,5 км в месяц.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами.

"Линия активного фронта на данное время составляет 1218 километров. Эта цифра периодически меняется. Буквально месяц назад протяженность линии активных боевых действий составляла 1253 километра. Сейчас она уменьшилась благодаря действиям наших войск", - рассказал он.

Генерал отметил, что согласно данным Института изучения войны (ISW), темпы продвижения россиян на некоторых участках составляют 1,5-4,5 км в месяц. Например, на Покровском направлении - около 1,5 км.

"Для сравнения: по боевым уставам, темп наступления при прорыве подготовленной обороны примерно 1-1,5 км/час, на неподготовленную оборону 1,5-2,5 км/час. То есть продвижение россиян при ежедневных потерях в количестве более 1000 человек - это ничтожный результат", - подчеркнул Сырский.

Он также рассказал, что в ноябре Силы беспилотных систем ВСУ поразили около 24 тысяч оккупантов, что является рекордным показателем.

Напомним, Сырский заявил, что сейчас беспилотники играют огромную роль в противостоянии российским оккупантам. По его словам, они обеспечивают более 60% поражений российских целей на фронте.

Кроме того, ранее Сырский рассказал, что в течение последней недели украинским защитникам удалось зачистить от российских оккупантов около 11,5 квадратных километров в Покровске. Это более трети территории города.

