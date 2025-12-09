Мінус тисяча солдатів на добу: Сирський розповів про "досягнення" РФ на фронті

Щоденно Росія втрачає на війні тисячу солдатів. При цьому темпи просування окупантів становлять лише 1,5-4,5 км на місяць.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами.

"Лінія активного фронту на даний час становить 1218 кілометрів. Ця цифра періодично змінюється. Буквально місяць тому протяжність лінії активних бойових дій складала 1253 кілометри. Наразі вона зменшилася завдяки діям наших військ", - розповів він.

Генерал зазначив, що згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), темпи просування росіян на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 км на місяць. Наприклад, на Покровському напрямку - близько 1,5 км.

"Для порівняння: за бойовими статутами, темп наступу при прориві підготовленої оборони приблизно 1-1,5 км/годину, на непідготовлену оборону 1,5-2,5 км/годину. Тобто просування росіян при щоденних втратах у кількості понад 1000 осіб - це нікчемний результат", - наголосив Сирський.

Він також розповів, що у листопаді Сили безпілотних систем ЗСУ уразили близько 24 тисяч окупантів, що є рекордним показником.