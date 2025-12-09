ua en ru
Дроны обеспечивают 60% поражений россиян на фронте, - Сырский

Украина, Вторник 09 декабря 2025 18:18
Дроны обеспечивают 60% поражений россиян на фронте, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Дроны сейчас играют огромную роль в противостоянии российским оккупантам, поскольку они обеспечивают более 60% поражений российских целей на фронте. Воздушные и наземные беспилотники выполнили уже тысячи задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

Сирский по итогам совещания по вопросам применения беспилотных систем подчеркнул, что дроны помогают сдерживать российское наступление и обеспечивают более 60% всех поражений вражеских целей.

Всего за ноябрь беспилотные авиационные комплексы выполнили 304 тысячи задач, наземные комплексы - примерно две тысячи задач. Поражено или уничтожено не менее 81,5 тысячи российских целей.

"После периода определенного паритета мы снова опережаем противника в применении FPV-дронов - одного из основных средств поражения на поле боя. В то же время развитие этого направления требует еще большей слаженности, скорости решений и системности", - отметил Сырский.

Он подчеркнул, что российские оккупанты активно наращивают производство и номенклатуру БПЛА, формирует новые подразделения, пытается усовершенствовать тактику и мечтает о поставках полмиллиона дронов в месяц.

"Украинский ответ должен быть асимметричным и эффективным: усиление борьбы с вражескими дронами и уничтожение инфраструктуры подразделений беспилотных сил противника. Мы продолжаем масштабировать подразделения БпС Вооруженных Сил Украины, в частности в бригадах территориальной обороны, а также развиваем подразделения НРК в Сухопутных войсках", - подытожил главком.

Фото: Александр Сырский / Facebook

Тем временем в сети появились новые фото украинского морского безэкипажного катера Magura V7. Его особенность - возможность прямо с моря сбивать воздушные цели. Этот дрон сбил самолет Су-30 авиационной ракетой - впервые в мире.

