Минус пункт управления дронов и узел связи: Силы обороны прицельно ударили по оккупантам

Другие удары по россиянам

Напомним, в январе Силы обороны Украины нанесли серию ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, откуда российские войска осуществляли пуски ракет "Орешник" по Украине.

Кроме того, украинские военные атаковали пункт управления российскими дронами, нефтебазу и несколько районов сосредоточения живой силы противника. В ночь на 1 февраля подразделения ВСУ также поразили ремонтную базу, командные пункты беспилотников и ряд других военных объектов РФ.

Ранее украинские спецназовцы провели серию успешных ударов по российским аэродромам, в результате чего было уничтожено и повреждено 15 самолетов. По оценкам, потери противника превысили 1 млрд долларов и существенно снизили интенсивность его авиаударов по Украине.