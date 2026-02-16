RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Минус пункт управления дронов и узел связи: Силы обороны прицельно ударили по оккупантам

Иллюстративное фото: Силы обороны прицельно ударили по оккупантам (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым военным объектам российских оккупантов, снижая их наступательный потенциал.

Поражены районы сосредоточения войск

В ночь на 16 февраля в районе Калиновки на временно оккупированной территории Запорожской области украинские военные поразили район сосредоточения живой силы противника.

Также удар был нанесен по скоплению российских войск в районе Березового на временно оккупированной территории Днепропетровской области.

Уничтожен узел связи и пункт управления дронов

15 февраля в районе Новопавловки на временно оккупированной территории Донецкой области украинские силы поразили узел связи оккупантов.

Кроме того, в районе населенного пункта Уют был уничтожен пункт управления беспилотниками противника.

Потери российских войск и масштабы повреждений пока уточняются.

 

Другие удары по россиянам

Напомним, в январе Силы обороны Украины нанесли серию ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, откуда российские войска осуществляли пуски ракет "Орешник" по Украине.

Кроме того, украинские военные атаковали пункт управления российскими дронами, нефтебазу и несколько районов сосредоточения живой силы противника. В ночь на 1 февраля подразделения ВСУ также поразили ремонтную базу, командные пункты беспилотников и ряд других военных объектов РФ.

Ранее украинские спецназовцы провели серию успешных ударов по российским аэродромам, в результате чего было уничтожено и повреждено 15 самолетов. По оценкам, потери противника превысили 1 млрд долларов и существенно снизили интенсивность его авиаударов по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в УкраинеОккупанты