Количество пораженных самолетов

Как сообщил "Мадьяр", удар по военному аэродрому "Шагол" в Челябинской области состоялся 25 апреля 2026 года.

В результате операции Сил беспилотных систем ВСУ было поражено несколько единиц техники.

По результатам доразведки, подтверждено поражение по меньшей мере четырех самолетов:

2 единицы истребителей Су-57;

1 единица истребителя-бомбардировщика Су-34;

1 единица самолета неустановленной модификации.

На спутниковых снимках зафиксирована ликвидация последствий украинского удара, а поврежденную технику переместили в другие, закрытые части аэродрома. Также уничтожена машина обслуживания между истребителями Су-57.

Важность удара

По словам командующего СБС, поражение такой авиации является критическим для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34 является основной ударной платформой, которая наносит удары по критической инфраструктуре и гражданским целям с расстояния до 1000 км.

"Каждый уничтоженный Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО", - подчеркнул "Мадьяр".

Кроме того, Су-57 является современным истребителем пятого поколения с технологиями пониженной заметности, что представляет особую угрозу. Стоимость одного Су-34 составляет 35-50 миллионов долларов, а Су-57 - 100-120 миллионов долларов.