Война в Украине

Силы обороны ударили по самолетам Су-57 и Су-34 на аэродроме в глубоком тылу России

15:31 01.05.2026 Пт
2 мин
Удар произведен за 1700 км от Украины
aimg Анастасия Никончук
Фото: Су-57 (GettyImages)
В Генштабе подтвердили проведение операции по снижению ударного потенциала РФ, в ходе которой были поражены российские военные самолеты на удаленном аэродроме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Читайте также: "Туапсе 4.0": у "Мадяра" заявили о снижении мощностей НПЗ после новой атаки

Поражены самолеты Су-57 та Су-34

Украинские военные подтвердили результаты действий, направленных на ослабление возможностей противника наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины. Речь идет об атаке на авиационную технику РФ.

Удар по аэродрому в Челябинской области

По имеющейся информации, 25 апреля 2026 года на аэродроме Шагол, расположенном в Челябинской области РФ, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили несколько истребителей Су-57, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34.

Расстояние до цели и последствия

Отмечается, что объекты находились примерно в 1700 километрах от государственной границы Украины, что свидетельствует о значительной дальности операции. При этом уровень повреждений авиационной техники в настоящее время уточняется.

Напоминаем, что в сети появились свежие фотографии, на которых зафиксированы последствия удара по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу на территории России.

Отметим, что в ночь на 1 мая российские силы вновь применили беспилотники для атаки по Одессе, в результате чего были повреждены многоэтажные дома и вспыхнули пожары.

Больше по теме:
Генштаб ВСУ Вооруженные силы Украины Война в Украине
Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге