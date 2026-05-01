Силы обороны ударили по самолетам Су-57 и Су-34 на аэродроме в глубоком тылу России
В Генштабе подтвердили проведение операции по снижению ударного потенциала РФ, в ходе которой были поражены российские военные самолеты на удаленном аэродроме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Поражены самолеты Су-57 та Су-34
Украинские военные подтвердили результаты действий, направленных на ослабление возможностей противника наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины. Речь идет об атаке на авиационную технику РФ.
Удар по аэродрому в Челябинской области
По имеющейся информации, 25 апреля 2026 года на аэродроме Шагол, расположенном в Челябинской области РФ, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили несколько истребителей Су-57, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34.
Расстояние до цели и последствия
Отмечается, что объекты находились примерно в 1700 километрах от государственной границы Украины, что свидетельствует о значительной дальности операции. При этом уровень повреждений авиационной техники в настоящее время уточняется.
