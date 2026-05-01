Мінус чотири Су-34 та Су-57: "Мадяр" показав наслідки удару по аеродрому "Шагол"

19:30 01.05.2026 Пт
2 хв
Українські дрони дісталися до глибокого тилу РФ
aimg Сергій Козачук
Фото: українські дрони дісталися до глибокого тилу РФ (Getty Images)

Українські дрони уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі "Шагол" у РФ. Цілі розташовані за 1700 км від кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Кількість уражених літаків

Як повідомив "Мадяр", удар по військовому аеродрому "Шагол" у Челябінській області відбувся 25 квітня 2026 року.

Внаслідок операції Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено декілька одиниць техніки.

За результатами дорозвідки, підтверджено ураження щонайменше чотирьох літаків:

  • 2 одиниці винищувачів Су-57;
  • 1 одиниця винищувача-бомбардувальника Су-34;
  • 1 одиниця літака невстановленої модифікації.

На супутникових знімках зафіксовано ліквідацію наслідків українського удару, а пошкоджену техніку перемістили в інші, закриті частини аеродрому. Також знищено машину обслуговування між винищувачами Су-57.

Важливість удару

За словами командувача СБС, ураження такої авіації є критичним для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34 є основною ударною платформою, яка завдає ударів по критичній інфраструктурі та цивільних цілях з відстані до 1000 км.

"Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО", - підкреслив "Мадяр".

Крім того, Су-57 є сучасним винищувачем п'ятого покоління з технологіями зниженої помітності, що становить особливу загрозу. Вартість одного Су-34 становить 35-50 мільйонів доларів, а Су-57 - 100-120 мільйонів доларів.

Удари по глибокому тилу Росії

Нагадаємо, що в Генштабі підтвердили проведення операції зі зниження ударного потенціалу РФ, під час якої було уражено російські військові літаки на віддаленому аеродромі. Усі подробиці можна прочитати в матеріалі Сили оборони вдарили по літаках Су-57 і Су-34 на аеродромі в глибокому тилу Росії.

Крім того, Сили оборони України вчергове атакували Туапсинський НПЗ у Росії. Після вибухів на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Також нещодавно Сили безпілотних систем застосували нову тактику проти "Шахедів", коли повітряну ціль знищили дроном, запущеним із надводної безпілотної платформи.

