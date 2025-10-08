ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

За сутки россияне атаковали два предприятия ДТЭК

Украина, Среда 08 октября 2025 18:33
UA EN RU
За сутки россияне атаковали два предприятия ДТЭК Фото: россияне атаковали два предприятия ДТЭК за сутки (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За сутки оккупанты ударили по теплоэлектростанции компании ДТЭК и обогатительной фабрике предприятия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Накануне старта отопительного сезона россия осуществила очередную террористическую атаку на украинскую энергетику. Вчера поздно вечером, 7 октября, была атакована одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в нем.

Отмечается, что двое энергетиков были ранены.

В то же время враг совершил массированный удар по обогатительной фабрике ДТЭК, системно разрушая ее. Работники фабрики во время атаки находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

В ДТЭК объяснили, что это уже третья масштабная атака врага на это предприятие за последние полтора месяца. Предыдущие массированные удары состоялись 26 августа и 8 сентября.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова подверглись более 200 обстрелам.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы