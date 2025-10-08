Минус 1010 оккупантов: свежая статистика Генштаба за 8 октября

С начала полномасштабного вторжения в Украину, по состоянию на 8 октября 2025 года, Россия продолжает нести значительные потери на фронте. Согласно обновленным данным, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали чуть более тысячи российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава и техники

Общие ориентировочные потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 8 октября 2025 года составили около 1 118 370 человек. Только за последние сутки ликвидировано еще 1010 военнослужащих.

Кроме того, украинские силы обороны уничтожили:

11 240 танков (+2 за сутки);

23 324 боевые бронированные машины (+5);

33 519 артиллерийских систем (+26);

1 517 реактивных систем залпового огня (+1);

1 225 средств противовоздушной обороны (+1).

Воздушные и морские потери противника

Российские потери в авиации остаются на уровне 427 самолетов и 346 вертолетов. Уничтожено 67 965 беспилотников оперативно-тактического уровня, что на 401 больше, чем сутками ранее. Также зафиксировано 3 841 уничтоженная крылатая ракета, 28 кораблей и катеров, а также 1 подлодка.

Логистика и спецтехника

Продолжаются серьезные потери и в обеспечении:

63 650 единиц автомобильной техники и цистерн с ГСМ (+75);

3 973 единицы специальной техники.

По данным Генерального штаба, российские войска продолжают терять как личный состав, так и технику на различных направлениях фронта, где украинские силы удерживают инициативу и наносят прицельные удары по позициям противника.