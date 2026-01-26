Российский Славянск-на-Кубани попал под удар: горит НПЗ, атаковано еще одно предприятие
В ночь на 26 января неизвестные дроны атаковали российский Славянск-на-Кубани. В результате атаки загорелось НПЗ и было атаковано еще одно предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и мониторинговые Telegram-каналы.
Ранее этой ночью мы уже писали, что Краснодарский край РФ находится под атакой неизвестных дронов. В частности, в пабликах писали об атаке на Славянску-на-Кубани, а именно - на местный НПЗ.
По состоянию на утро Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку на нефтеперерабатывающий завод и еще одно предприятие, в результате чего на обеих объектах возникли пожары.
"Фрагменты БпЛА упали на территории двух предприятий... Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб", - говорится в публикации.
В то же время подписчики мониторинговых каналов уточняют, что в городе горит местный НПЗ. Какое еще было атаковано предприятие - пока неизвестно.
Параллельно в соцсетях появились очередные кадры, когда в момент атаки в Славянске-на-Кубани было слышно стрельбу (видимо, работу ПВО).
Обстрелы России
Напомним, в ночь на 17 декабря Славянску-на-Кубани тоже был атакован дронами. Россияне жаловались, что в городе было слышно взрывы, а под ударом оказалось НПЗ, после чего на объекте возник пожар.
Также мы информировали, что в ночь на 10 января в Славянске-на-Кубани тоже прогремели взрывы. Это произошло на фоне угрозы применения дронов и ракетной опасности. Россияне предполагали, что целью атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод.