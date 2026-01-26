Российский Славянск-на-Кубани попал под удар: горит НПЗ, атаковано еще одно предприятие

В ночь на 26 января неизвестные дроны атаковали российский Славянск-на-Кубани. В результате атаки загорелось НПЗ и было атаковано еще одно предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и мониторинговые Telegram-каналы.

Ранее этой ночью мы уже писали, что Краснодарский край РФ находится под атакой неизвестных дронов. В частности, в пабликах писали об атаке на Славянску-на-Кубани, а именно - на местный НПЗ.

По состоянию на утро Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку на нефтеперерабатывающий завод и еще одно предприятие, в результате чего на обеих объектах возникли пожары.

"Фрагменты БпЛА упали на территории двух предприятий... Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб", - говорится в публикации.

В то же время подписчики мониторинговых каналов уточняют, что в городе горит местный НПЗ. Какое еще было атаковано предприятие - пока неизвестно.

Параллельно в соцсетях появились очередные кадры, когда в момент атаки в Славянске-на-Кубани было слышно стрельбу (видимо, работу ПВО).