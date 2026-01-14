RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Минус 10 реактивных дронов с начала суток: Воздушные силы предупредили об атаках по Киеву

Фото: с утра украинские защитники сбили десять вражеских реактивных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 14 января, в период с 07:00 до 17:00 россияне активизировали воздушные атаки в направлении Киева с применением реактивных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"К уничтожению и противодействию вражеским реактивным дронам привлечены все необходимые средства, в том числе авиация. По состоянию на 17:00 сбито десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты установят тип вражеских беспилотников и их полезную нагрузку после изучения обломков.

"Атака продолжается, на юге от столицы Украины фиксируются привычные "Шахеды" или БпЛА других типов. Боевая работа продолжается, не игнорируйте тревогу", - призвали в Воздушных силах.

 

Обстрелы Киева и области

Напомним, утром 14 января в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения дронов, которые летели на столицу с северного направления. Позже в Киеве и ряде областей второй раз за утро объявляли воздушную тревогу, в городе работала ПВО по вражеским дронам.

Кроме того, 13 января россияне нанесли очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны.

Около двух часов ночи по столице были запущены баллистические ракеты - в городе раздавались взрывы. Уже под утро столицу снова атаковали ракеты.

После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ.

Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.

Также из-за дефицита электроэнергии на правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеДрони