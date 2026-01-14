Минус 10 реактивных дронов с начала суток: Воздушные силы предупредили об атаках по Киеву

"К уничтожению и противодействию вражеским реактивным дронам привлечены все необходимые средства, в том числе авиация. По состоянию на 17:00 сбито десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты установят тип вражеских беспилотников и их полезную нагрузку после изучения обломков.

"Атака продолжается, на юге от столицы Украины фиксируются привычные "Шахеды" или БпЛА других типов. Боевая работа продолжается, не игнорируйте тревогу", - призвали в Воздушных силах.