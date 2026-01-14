Мінус 10 реактивних дронів з початку доби: Повітряні сили попередили про атаки по Києву

"До знищення та протидії ворожим реактивним дронам залучені усі необхідні засоби, зокрема авіацію. Станом на 17:00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях", - йдеться у дописі.

Зазначається, що спеціалісти встановлять тип ворожих безпілотників та їх корисне навантаження після вивчення уламків.

"Атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні "Шахеди" або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу", - закликали у Повітряних силах.