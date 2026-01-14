UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Мінус 10 реактивних дронів з початку доби: Повітряні сили попередили про атаки по Києву

Фото: з ранку українські оборонці збили десять ворожих реактивних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 14 січня, в період з 07:00 до 17:00 росіяни активізували повітряні атаки в напрямку Києва із застосування реактивних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"До знищення та протидії ворожим реактивним дронам залучені усі необхідні засоби, зокрема авіацію. Станом на 17:00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях", - йдеться у дописі.

Зазначається, що спеціалісти встановлять тип ворожих безпілотників та їх корисне навантаження після вивчення уламків.

"Атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні "Шахеди" або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу", - закликали у Повітряних силах.

Обстріли Києва та області

Нагадаємо, зранку 14 січня у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування дронів, які летіли на столицю з північного напрямку. Пізніше у Києві та ряді областей вдруге за ранок оголошували повітряну тривогу, у місті працювала ППО по ворожих дронах.

Крім того, 13 січня росіяни завдали чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони.

Близько другої години ночі по столиці було запущено балістичні ракети - у місті лунали вибухи. Вже під ранок столицю знову атакували ракети.

Після обстрілу у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ.

Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням із затримками курсує низка приміських поїздів у різних областях.

Також через дефіцит електроенергії на правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніДрони