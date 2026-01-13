"Укрзализныця" предупредила о массовых задержках поездов: список рейсов

Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением ряд пригородных поездов курсирует с задержками в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Задержки на Киевщине и Черниговщине

В частности, с ориентировочной задержкой около 2,5 часа следует поезд №6606 Малин - Киев.

На Черниговщине из-за отсутствия напряжения поезд №6907Нежин - Киев отправился со станции Заворичи с задержкой 41 минута.

На Киевщине из-за пропуска приоритетных поездов поезд №6540Фастов-1 - Святошин отправился с опозданием 38 минут.

Задержки движения в направлении Харькова

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети поезда в Харьков курсируют с задержками со станции Мерефа:

№6506 Златополь - Харьков - задержка 1 час

№6682 Власовка Харьков - задержка 47 минут

Позже "Укрзализныця сообщила" об обновлении по Харьковщине: из-за колебаний напряжения задержки фиксируются на участке Мерефа - Харьков в направлении Харькова.

Речь идет о поездах:

№6506 Златополь - Харьков

№6508 Беляевка - Харьков

№6684 Берестин - Харьков

№6702 Змиев - Харьков

Коростенское направление

Из соображений безопасности также задерживается отправление ряда пригородных поездов Коростенского направления. На неопределенное время задержаны:

№6610 Коростень - Борщаговка

№6606 Малин - Киев

В "Укрзализныце" отмечают, что движение поездов корректируется в зависимости от ситуации с безопасностью и состояния энергосети, а об изменениях пассажиров будут информировать дополнительно.

Западное направление

Также задерживаются поезда:

178 Ивано-Франковск-Киев +2.30

771 Киев-Хмельницкий +3 часа

6 Ясиня-Запорожье +1 час

Однако из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может меняться